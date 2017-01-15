الوادي الجديد تعلن عن شروط الحصول على 5 أفدنة ومنزل ريفي متكامل

أعلنت محافظة الوادي الجديد، عن الشروط الواجب توافرها للتقديم على 5 أفدنة زراعية ومنزل ريفي متكامل، بعد الانتهاء من أعمال تنفيذ وإنشاء 100 منزل ريفي بالقرية النموذجية الثالثة، بالمحافظة ضمن مشروع إنشاء القرى النموذجية المنفذة شمال قرية المنيرة بالخارجة، بتكلفة 20 مليون جنيه، والتي تمت وفقا لبروتوكول التعاون بين المحافظة وأحد البنوك.

وأفادت محافظة الوادي الجديد، في بيان صحفي لها، بأنه جرى مشروع القرى النموذجية بواسطة شركاء التنمية والمقرر الانتهاء منها خلال 6 أشهر لتكون جاهزة للتسليم للمنتفعين وذكر البيان أن المشروع مكتمل المرافق وأنه لن يتم تحميلها على المواطنين.

وأكد المهندس أحمد حسين ، وكيل وزارة الإسكان بالوادي الجديد، أن الشروط تضمنت أن يكون المتقدم مصرى الجنسية ولا يقل سن المتقدم عن 25 عام ولايزيد عن 50 عام على أن يكون المتقدم مقيم إقامة دائمة بالوادى الجديد، مؤكدا أن تقديم الطلبات سيكون بمقر مديرية الإسكان بمدينة الخارجة.

أضاف حسين، أن إجمالى المبلغ المطلوب للوحدة السكنية 252 ألف جنيه بمقدم 15 % بواقع 37 الف و796 جنيها ويسدد الباقى على 10 سنوات بفائدة بنكية وتشمل القيمة الإيجارية للأراضى الزراعية (خمسة أفدنة) 6250 جنيها سنويا بحق انتفاع وفترة سماح عام قبل السداد بزيادة 5 % سنويا وزراعة 25% من الأراضي بأشجار النخيل.

وأشار إلى، أن المستندات المطلوبة هى صورة البطاقة الشخصية بجانب المؤهل الدراسى وقسيمة الزواج بالإضافة إلى شهادة مواليد الأبناء مرفق بها شهادة من التأمينات بأنه غير مؤمن عليه.



