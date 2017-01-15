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محافظ البحر الأحمر يستقبل أولى الرحلات النمساوية بالغردقة

محافظ البحر الأحمر يستقبل أولى الرحلات النمساوية بالغردقة

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 استقبل اللواء أحمد عبد الله ، محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم ، بمطار الغردقة الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية لشركة Level Airlines السويسرية  ، والقادمة من فيينا و على متنها 210 راكب يرافقه اللواء طيار محمد كامل مدير المطار ، وبعض القيادات الأمنية

ومن جانبه رحب المحافظ بالسائحين متمنياً لهم إقامة ممتعة على أرض الغردقة الساحرة ، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث السياحي الذي سيكون له دور كبير في زيادة أعداد السائحين السويسريين بالمحافظة الساحلية  ، مضيفا أن افتتاح خط مباشر من فيينا للغردقة يساعد في جذب السائحين لتوفير الوقت والمال لقضاء إجازاتهم بالغردقة .

 

ومن ناحية أخرى قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة ، والعلاقات العامة بمطار الغردقة بتوزيع الهدايا التذكارية وباقات الورود على السائحين ترحيبًا بهم على أرض الغردقة .

 

يذكر أن هذه الرحلات العالمية تأتي  بعد سنوات من العمل والعلاقات الدولية التى قام بها المحافظ مع  جنسيات مختلفة ، لتحقيق أعلى نتائج بزيادة أعداد السائحين للمحافظة وفتح خطوط طيران جديدة بها .


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