محافظ البحر الأحمر يستقبل أولى الرحلات النمساوية بالغردقة

استقبل اللواء أحمد عبد الله ، محافظ البحر الأحمر ، صباح اليوم ، بمطار الغردقة الدولي أولى رحلات الخطوط الجوية لشركة Level Airlines السويسرية ، والقادمة من فيينا و على متنها 210 راكب يرافقه اللواء طيار محمد كامل مدير المطار ، وبعض القيادات الأمنية

ومن جانبه رحب المحافظ بالسائحين متمنياً لهم إقامة ممتعة على أرض الغردقة الساحرة ، مشيرًا إلى أهمية هذا الحدث السياحي الذي سيكون له دور كبير في زيادة أعداد السائحين السويسريين بالمحافظة الساحلية ، مضيفا أن افتتاح خط مباشر من فيينا للغردقة يساعد في جذب السائحين لتوفير الوقت والمال لقضاء إجازاتهم بالغردقة .

ومن ناحية أخرى قامت الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بالمحافظة ، والعلاقات العامة بمطار الغردقة بتوزيع الهدايا التذكارية وباقات الورود على السائحين ترحيبًا بهم على أرض الغردقة .

يذكر أن هذه الرحلات العالمية تأتي بعد سنوات من العمل والعلاقات الدولية التى قام بها المحافظ مع جنسيات مختلفة ، لتحقيق أعلى نتائج بزيادة أعداد السائحين للمحافظة وفتح خطوط طيران جديدة بها .



