دخول 44 مدرسة للخدمة بمحافظة المنيا خلال العام الدراسي الجديد

أعلنت محافظة المنيا اليوم الأحد دخول 44 مدرسة للخدمة خلال العام الدراسي الجديد (2019/2020) على مستوى المحافظة; منها 21 مدرسة إنشاء جديد، وتوسعة 16 مدرسة، و6 مدارس إحلال جزئي، ومدرسة واحدة إحلال كلي.



جاء ذلك خلال الاجتماع، الذي عقده المحافظ بحضور السكرتير العام المساعد للمحافظة أحمد جبريل، ووكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة محمد عزب، وعدد من وكلاء الوزارات ورؤساء المراكز بالمحافظة وممثلي الجهات المعنية بالمنظومة التعليمية.

ووجه المحافظ مدير مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية الدائم والمستمر لإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لبدء العملية التعليمية، ضمانا لحسن سيرها مع بداية العام الدراسي الجديد.

وشدد على رؤساء المراكز بضرورة تكثيف أعمال النظافة العامة بمحيط جميع المدارس والشوارع المجاورة لها، ورفع الإشغالات حفاظا على المظهر الحضاري للمحافظة، بالإضافة إلى تكثيف أعمال المتابعة والمرور الدوري على جميع المواقع، مؤكدا على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات الخاصة بإصدار تراخيص مباني المدارس وإزالة أي عقبات أمام الموافقات الخاصة بها.



