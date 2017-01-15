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تقديرًا لدورهم في الارتقاء بالمنطومة

محافظ المنوفية يكرم عدد من العاملين بمرفق الإسعاف

محافظ المنوفية يكرم عدد من العاملين بمرفق الإسعاف

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 كرم، اليوم، اللواء سعيد عباس محافظ المنوفية الدكتور أمجد عبد الحميد علي مصطفى مدير عام الإسعاف بمحافظة المنوفية، وعدد من العاملين بمرفق الإسعاف من (مدير إداري، مشرف عام، مسئول وحدة إسعاف ببركة السبع) وذلك تقديرا للجهد المبذول في الارتقاء بمنظومة الإسعاف، وتقديم خدمة مميزة للمواطنين.

 

هذا وقد أعرب المكرمون عن سعادتهم بتقدير المحافظ لدورهم، وحرصه على تكريمهم مما يعمل على دفع مزيد من الطاقة الإيجابية لديهم وزيادة الإخلاص والاجتهاد فى العمل.

 

من جانبه، أكد المحافظ أهمية الدور الحيوي للإسعاف في إنقاذ حياة المواطنين، وذلك من خلال سرعة الاستجابة للبلاغات، والوصول إلى مكان الحادث بأقصى سرعة ممكنة لتقديم الإسعافات الأولية للمواطنين لحين الوصول إلى المستشفى.


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