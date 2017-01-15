افتتاح وحدة الأشعة السينية بجامعة سوهاج

افتتح الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، صباح اليوم، وحدة الأشعة السينية XRD الخاصة بالتعرف على الشكل البلوري للمركبات، والعناصر المختلفة للعينات.



يأتي ذلك في إطار التعاون مع صندوق العلوم والتنمية التكنولوجية STDF، بمبنى كلية العلوم بالحرم القديم، بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق والدكتور أحمد سليمان نائبا رئيس الجامعة، والدكتور أحمد فكري عميد كلية العلوم، والدكتور فايز الحصري المشرف العام على الوحدة، والدكتور إسلام الشيخ المدير التنفيذي للمشروع.

ألقى رئيس الجامعة كلمة شكر فيها القائمين على تنفيذ الوحدة، مطالبًا بالسعي الدءوب للحصول على مزيد من المشروعات المماثلة التي يعتبرها السبيل لتقدم البحث العلمي، ورفع ترتيب الجامعة على المستوى الدولي والمحلي.

وأكد أن الدعم المادي الذي تقدمه الجامعة لمثل تلك المشروعات يصل في أغلب الأوقات إلى 50% من التكلفة للتأسيس والتشغيل، مطالباً بضرورة عمل التسويق المناسب لتلك الوحدة محليًا ودوليًا مع إمكانية التواصل الحقيقي مع القطاع الصناعي والتجاري وإبراز أهميتها وإمكانياتها للمجتمع الخارجي حتى تصبح مصدر دخل إضافي للجامعة يسهم في تطوير الخدمات التي تقدمها للمجتمع المحلي والبحث العلمي بوجه عام.

ومن جانبه، قال الدكتور فايز الحصري المشرف على الوحدة أن الجهاز يعدمن أحدث الأجهزة المتقدمة فنيًا والمتخصصة الموجودة في مصر، ويخدم عدة جهات ويكفي لمتطلباتها لقدرته على العمل المتواصل طوال 24 ساعة منها المصانع والشركات والجهات القضائية والباحثين، لافتًا الانتباه إلى أنه سيتم تطوير المركز في المستقبل القريب، وعمل ورش عمل لتدريب الطلاب والباحثين وغيرهم.

كما قال الدكتور إسلام الشيخ أن الهدف من الوحدة هو دعم البحث العلمي من خلال فتح تعاونيات مع الجامعات الخارجية حتى تتحول جامعة سوهاج قبلة الباحثين داخل وخارج مصر.

جدير بالذكر أنه تم تحديد سعر رمزي مقابل تقديم الخدمة للجهات الخارجية المستخدمة للجهاز بمبالغ تتراوح بين 70-90 جنيهاً للعينة الواحدة مع تخفيض يصل إلى 20% للمنتفعين بالخدمة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب من أبناء الجامعة.