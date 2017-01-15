إنشاء مركز للنشر العلمي الدولى بجامعة الإسكندرية

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث خلال اجتماعه برئاسة الدكتور مختار يوسف نائب رئيس جامعة الإسكندرية للدراسات العليا والبحوث على إنشاء مركز للنشر العلمي الدولي بجامعة الإسكندرية.



يهدف إنشاء المركز جمع أبحاث الجامعة المصنف منها وغير المصنف والكتب والمؤتمرات، لقياس مركز جامعة الإسكندرية الحقيقي بالنسبة لنشر العلوم، والقيام بدراسات تحليلية عن أبحاث الجامعة على مستوى الجامعات والكليات والاقسام والنشر العلمي وغيرها، بالإضافة الى مراجعه وتحسين صفحات أعضاء هيئة التدريس على المواقع الخاصة بهدف تعريف الهوية وتسويق ابحاث جامعة الإسكندرية إلكترونيا على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الشبكات الأكاديمية بطريقة أوضح وأسرع .

كما يهدف رفع نقاط ابحاث الجامعة من خلال المقاييس الرسمية وغير الرسمية، وأيضاً توطيد التعاون والشراكة بين الجامعة والناشرين والمؤسسات العلمية على المستوى الوطني والعالمي مع دعم وتمييز الكفاءات المتميزة من اعضاء هيئة التدريس لتنميه جديد من الباحثين بحركة النشر العلمي لتشجيع الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على النشر العلمي بتسويق أعمالهم العلمية المحكمه الكترونيا، وانشاء قاعدة بيانات للأبحاث المنشورة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة بالاضافه لتحديد الدوريات العالميه في كل تخصص وتعريف الباحثين بها ومساعدتهم في التواصل مع من دوريات التدريب على استخدام أدوات تحليل البيانات البحثية والتي تعتبر من اهم ادوات تحليل الاداء البحثي للجامعات والمؤسسات البحثيه في العالم وعمل المقارنه بافضل تلك المؤسسات مما يسهم في وضع المكانه العلميه والبحثيه للجامعه وتحسين مركزها في التصنيفات العالميه وكذلك التدريب على قواعد بيانات بنك المعرفه وما يستجد منها.

بالاضافه ايضا للمهام التي يقوم بها مكتب النشر العلمي المتميز بجامعه الاسكندريه في الجوائز المالية طبقا لقرارات الجامعه ذات الصلة للساده الباحثين المنتدبين لجامعه الاسكندريه الذين يقومون بالنشر في الدوريات العالميه المصنعة دوليا وكذلك دعم نشر الابحاث في الدوريات العالميه عن طريق صرف نفقات النشر، وتجهيز قوائم المجلات العالمية المصنفة سنوياً وتوزيعها على كليات ومعاهد الجامعه وتقديم احصائيه بموقف النشر العلمي الدولي لكليات ومعاهد الجامعة مع تقديم دراسات متخصصه حول النشر العلمي في مجالات بحثية متعددة، وتقديم دعم فني لاعضاء هيئة التدريس في استخراج تصنيف مجلات علمية.



