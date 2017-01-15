تموين الأقصر تعدم ربع طن شاي منتهي الصلاحية فى حملات على الأسواق









قال الدكتور تامر صلاح وكيل وزارة التموين والتجاره بالأقصر إن المديرية شنت حملات مكثفة لضبط الأسواق والمنتجات المنتهية الصلاحية وأسفرت الحملات عن إعدام 11000 عبوة شاي منتهى الصلاحية بإجمالي وزن نصف طن، وتم تحرير المحضر 18820 وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيق.

، على جانب أخر تم المرور على محطات الوقود ومراجعة الكميات الواردة والمنصرفة من السولار والبنزين والتأكد من خدمات وتموين السيارات فيما تم المرور على مستودعات البوتاجاز والتأكد من توريدها للتجار والمواطنين بالأسعار المحدده لها



