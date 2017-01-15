محافظة سوهاج تنسق مع الجامعة للتعاون والإشرف على مزارعها‎

طالب الدكتور أحمد الانصاري محافظ سوهاج، بضرورة استغلال الجامعة كبيت خبرة للاشراف على مشروعات المحافظة الزراعية، وبناء على ذلك اجتمع الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة، مع الدكتور ممدوح الرشيدي عميد كلية التجارة، الدكتور أحمد سالمان عميد كلية الزراعة، بحضور الدكتور عمر الحادي المستشار العلمي للمحافظة ورؤساء أقسام الإنتاج الحيواني، المحاصيل، والدواجن بالزراعة، وعدد من المدرسين المساعدين والمعيدين بقسم الاقتصاد بكلية التجارة، وذلك لبحث سبل التعاون بين الجامعة والمحافظة للإشراف وتقديم الدعم الفني لإدارة مشروعات المحافظة الزراعية.



وخلال الاجتماع قال عزيز إنه سيتم زيارة المزرعة النباتية بالديابات من قبل رؤساء أقسام كلية الزراعة ومعيدي قسم الاقتصاد لتقييم الوضع الراهن اقتصادياَ وفنياَ، وتحديد إمكانية الإشراف والإدارة الفنية، بالإضافة إلى تشكيل لجنة فنية استشارية من كلية الزراعة من جميع التخصصات، من أجل عمل دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات والوقوف على نقاط القوة والضعف للمشروعات الخاصة بالمحافظة.