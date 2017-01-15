محافظ سوهاج يوقع بروتوكول مع "الجامعة" للإشراف على أحد الكبارى

وقع الدكتور أحمد الأنصاري محافظ سوهاج، ظهر اليوم، بروتكول تعاون مشترك مع الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، رئيس مجلس إدارة مركز الاستشارات الهندسية والخدمات الإنمائية بكلية الهندسة، للإشراف الهندسي على تنفيذ مشروع إنشاء كوبري "الثقافة ـ العروبة" بمدينة سوهاج، والذي تم إسناده لإحدى شركات المقاولات بتكلفة إجمالية قدرها 300 مليون جنيه.



وقال محافظ سوهاج أن الجامعة قاطرة التنمية في أي إقليم، مشيراً إلى أن جامعة سوهاج تعد إضافة علمية قوية للمحافظة، معرباً عن تقديره للدور الذى تقوم به من خلال التعاون المثمر والبناء مع المحافظة، والذي يبشر بنتائج إيجابية لصالح المجتمع السوهاجي.

ومن جابيه أكد عزيز أن الجامعة ستظل تسخر كل إمكانياتها وتعاونها الدائم مع جميع الأجهزة التنفيذية، بالإضافة إلى تسخير كل الخبرات العلمية التي تمتلكها، لصالح مشروعات التنمية بالمحافظة، مشيراً إلى تقديم الجامعة الدعم العلمي والفني اللازم لجميع المشروعات، من أجل تحقيق المصلحة العامة، والتنمية المستدامة، لخدمة أهالي سوهاج.

وكشف الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي لمحافظة سوهاج، عن أن هذا البروتوكول هو بداية لعدد من بروتوكولات التعاون مع الجامعة لدعم المشروعات التنموية والخدمية بالمحافظة، والإشراف على الأعمال، ومتابعة ضبط الجودة، ومراجعة التصميمات والرسومات الهندسية للمشاريع التي تنفذها المحافظة.

وذكر المتحدث الرسمي أن البروتكول يقضي بالتزام مركز الاستشارات الهندسية بكلية الهندسة جامعة سوهاج، بالإشراف والمسئولية عن سلامة تنفيذ مشروع كوبري "الثقافة ـ العروبة "، طبقًا للرسومات الهندسية المتفق عليها مع الشركة المنفذة بالإضافة إلى مراقبة جميع الأعمال الاستشارية حتى انتهاء تنفيذ المشروع.