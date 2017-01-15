محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير ونظافة الطريق الزراعي بالمدخل الجنوبي

تفقد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط أعمال تطوير ونظافة وكنس وشفط الأتربة على جانبي الطريق الزراعي بالمدخل الجنوبي للمحافظة، وميدان "أم البطل"، وأسفل كوبري الواسطى العلوي بمشاركة معدات النظافة الجديدة ضمن الحملات المكثفة لنظافة وتطهير الشوارع والميادين.



شدد "عصام" على المتابعة الدورية وتكثيف حملات النظافة ورفع القمامة والمخلفات وإزالة الأتربة من جانبي الطرق الرئيسية والشوارع، وشدد أيضًا على العاملين بهذا القطاع ارتداء الكمامات، واتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية المقررة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدًا أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بقطاع النظافة ورفع كفاءة المنظومة بالكامل طبقًا للإمكانات المتاحة.

وناشد المواطنين بمنع التجمعات والالتزام بالقرارات الصادرة لمواجهة انتشار الفيروس وتجنب العدوى به حفاظًا على حياتهم واتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهته.

ولفتَ محافظ أسيوط النظر إلى أنه يتم استقبال جميع شكاوى المواطنين والرد على استفساراتهم من خلال رقم الخط الساخن أو رسائل الواتس آب (01000623873)، أو من خلال الرقم الأرضي لغرفة عمليات المحافظة (2135858/ 088) على مدار 24 ساعةوتلقى شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، بالإضافة إلى أرقام وزارة الصحة والسكان (105) و(15335) والتي خصصتها الوزارة لتلقي أي بلاغات خاصة بفيروس كورونا المستجد، وتقييم الحالات وتوجيه المتصل لأنسب طريقة لتلقي الرعاية الطبية.







