وزيرة الثقافة ومحافظ الجيزة يفتتحان مكتبة البحر الأعظم بعد تطويرها

افتتحت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، مكتبة البحر الأعظم بالجيزة بعد تطويرها وتجديدها، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة ومحافظة الجيزة في زيادة وتطوير المنارات الثقافية.



وأشارت وزيرة الثقافة أن المشروع مكون من ثلاثة طوابق ويضم بهو المدخل استقبال جاليري معروضات فنية ومكتبة طفل تضم نحو ألفين كتاب وسينما صيفي وكشك موسيقى وقاعة تكنولوجيا المعلومات ومكتبة عامة تضم نحو 7500 كتاب في مختلف المعارف والعلوم والآداب ويضم الطابق الأخير مسطح مكشوف للأنشطة الثقافية المفتوحة.

كما أكدت عبد الدايم التعاون مع وزارتي الري والزراعة لتوفير كتب وقصص عن ترشيد المياه والاستهلاك الصحيح لها وضرورة تنظيم ورش عمل دائمة على مدار العام لزيادة وعى الأطفال والشباب، مشيرةً إلى أن مكتبة البحر الأعظم تحتوي على أعداد مجلة "قطر الندى برايل" الثلاثة، إضافة إلى عدد 100 كتاب بطريقة برايل للمكفوفين للكبار والصغار موزعة على المكتبتين العامة والطفل، كما تضم المكتبة العامة 1162 كتابًا مُهدى من أسرة الناقد الراحل علي أبو شادي.

من جانبه أكد محافظ الجيزة أن المكتبة تعد مقصد ومتنفس ثقافي عام لمواطني الجيزة لما تحوية من مقتنيات ثقافية قيمة لها أهميتها لمحبي القراءة، إلى جانب الأنشطة الثقافية التي تتم بها والتي ستشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين.

وأشاد راشد بالتعاون المثمر مع وزارة الثقافة وهيئة قصور الثقافة لتطوير المنافذ الثقافية بالمحافظة، مؤكدًا زيادة التعاون خلال المرحلة المقبلة لفتح أفاق ثقافية جديدة.



