محافظ الفيوم يعتمد نتيجة تنسيق القبول بمدارس التعليم العام والفني

اعتمد اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، نتيجة تنسيق القبول بمدارس التعليم العام والفني للعام الدراسي 2019 / 2020 م بمحافظة الفيوم، بحضور محمد محمد، القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بمجموع 220 درجة.



تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بمدارس التعليم الثانوي العام هو220 درجة، والقبول بالمدارس الخاصة هو 190 درجة على مستوى محافظة الفيوم، وفقا لبيان صحفي، اليوم.

كما تقرر تحديد درجة القبول بمدارس التعليم الفني، ومنها المدارس الفنيـة المتقدمـة نظـام السنــوات الخمس والمدارس الفندقيـة والمدرسـة الفنيـة للتعليـم والتـدريب المـزدوج، بحسب المدرسة، وهي مدرسة هـــوارة الصناعية المتقدمة نظام 5 سنوات، بمجموع 170 درجة، والمدرسة الفنية للتعليم والتدريب المـزدوج بمجموع 200 درجة، ومدرسة علي فـراج التجاريـة المتقدمـة بمجموع 175 درجة، ومدرسة الفيوم الفندقيـة المتقدمـة بمجموع180 درجة، ومدرسة الفيــوم الفندقيـة (إعـداد مهــنى)، بمجموع 160 درجة، والمدرسة الفــندقيـة بدمـو بمجموع 180 درجة.

كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية نظام السنوات الثلاث (التعليم الزراعي)، دور أول ودور ثان، بمدرسة الفيـوم الزراعيــة هو 140 درجة، ومدرسة أبشــواي الزراعيـة هو 140 درجة، ومدرسة طاميـة الزراعيــة هو140 درجة، ومدرسة الهــواري الزراعيـــة بسنورس، هو 140 درجة.

كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية بنظام السنوات الثلاث (التعليم الصناعي)، بالنسبة لإدارة غرب الفيوم التعليمية، فإن الحد الأدنى للقبول بمدرسة الفيوم الصناعية الزخرفيــة بنين هو 152 درجة، ومدرسة الفيوم الصناعية الميكانيكيـة، هو 160 درجة، والمدرسة الفنية بنــات الجــديدة، هو 150 درجة، ومدرسة العبــور الفنية بنات بدسيـــا، هو 142 درجة، وإدارة شرق الفيوم، بالنسبة لمدرسة الفنية بنات بالحادقـة، هو 167 درجة، ومدرسة الفنية بنات بالعــدوة، هو 142 درجة.

وشمل القرار أن يكون الحد الأدنى للقبول بالمدارس الفنية بنظام الثلاث سنوات، للتعليم الصناعي بإدارة سنورس التعليمية، بالنسبة لمدرسة ناصـــر الصناعيـة بنين، هو 145 درجة، ومدرسة الفنية بنات بسنـورس، هو150 درجة، وإدارة أبشواي، بالنسبة لمدرسة أبو كســـاه الصناعية بنين، هو 148 درجة، ومدرسة الشهيد يحيى البحيرى الصناعية بالسنجق، هو 150 درجة، ومدرسة الشهيد على أحمـــد راغب بالعجميين، هو 150 درجة، ومدرسة أبو كســاه الفنيـــة بنـات هو 155 درجة.

وفي إدارة طامية التعليمية، تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول، لمدرسة طاميـــة الصناعيـة بنين، هو 145 درجة، ومدرسة طاميـة الصناعية بنات، هو141 درجة(دور أول فقط ولا يقبل بها مهني)، وفي إدارة إطسـا التعليمية، لمدرسة إطســا الصناعيــة بنين، هو142 درجة (لا يقبل بها مهني)، ولمدرسة 6 أكتـــوبر الصناعية بنات، هو 142 درجة (ولا يقبل بها مهني).

كما تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبـول بالمدارس الفنية نظام السنــوات الثــلاث للتعليـم التجاري، بإدارة غرب الفيوم، لمدرسة الفيوم التجارية بنات، هو141 درجة (دور أول ودور ثان)، ولمدرسة التجارة بنين بالصـوفى، هو 140,5 (دور أول ودور ثان)، وإدارة شـــرق الفيوم، لمدرسة اللاهــون التجارية، هو 141درجة (دور أول ودور ثان)، مصب إدارة شرق فقط.

وفي إدارة سنـورس التعليمية، تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول، بمدرسة فاطمة الزهراء التجارية هو 141 درجة (دور أول ودور ثان)، ومدرسة سنهـور التجاريـة، هو 141 درجة (دور أول ودور ثانى)، وإدارة أبشـواي، بمدرسة أبو جنشــو التجاريـة 141 درجة (دور أول ودور ثان)، ومدرسة ســنرو التجارية، هو 141 (دور أول ودور ثانى)، وفي إدارة طامية التعليمية، بالنسبة لمدرسة محمود حمزاوي التجارية بنات هو 142 درجة (دور أول ودور ثاني).

وفي إدارة إطسـا التعليمية، بمدرسة إطسـا التجارية، هو 142 درجة (دور أول ودور ثان)، ومدرسة الشهيد معوض التجارية هو 143درجة (دور أول ودور ثان)، وفي إدارة يوسف الصديق، بمدرسة هدى محجوب التجاريـة هو 142 درجة (دور أول ودور ثان)، ومدرسة الجـارحي التجارية هو 141 درجة (دور أول ودور ثان).