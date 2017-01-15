محافظة سوهاج: "خدمة المواطنين" تستجيب لـ 2118 شكوى خلال شهرين

أعلنت محافظة سوهاج عن استقبال خدمة المواطنين بالديوان العام لـ 2315 شكوى من المواطنين خلال شهري "سبتمبر وأكتوبر" الماضيين، حيث تم حل 2118 شكوى منها، بنسبة إنجاز 91%، وذلك في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين.

وأوضح الدكتور محمد التوني المتحدث الرسمي للمحافظة أنه تم حل 91% من تلك الشكاوى، من خلال التنسيق مع مراكز ومدن المحافظة، والمديريات والمصالح الحكومية، لافتاً إلى أنه جاري العمل على إنهاء 197 حالة متبقية، مشيراً إلى أن بعض الشكاوى تستغرق بعض الوقت لفحصها، مضيفاً الاستجابة لشكاوى منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة التابعة لمجلس الوزراء بنسبة إنجاز 97%.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الشكاوي التي استقبلت خلال ال 60 يوماً الماضية ، تنوعت بين بناء مخالف بدون ترخيص وازالات بأنواعها ، وطلبات لتوصيل مرافق المياه والصرف الصحي ، وتوصيل الكهرباء ، وغاز طبيعي ، بالإضافة إلى طلبات تقنين أراضي لواضعي يد ، وطلبات ترخيص أكشاك .



