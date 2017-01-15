وزير الطيران المدني يتفقد أعمال التطوير بمطار الغردقة الدولي

قام الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني بزيارة مفاجأة، فجر اليوم، لمطار الغردقة الدولي لمتابعة سير العمل، وحركة التشغيل، والوقوف على أعمال التطوير به، رافقه اللواء محمد كمال أمين مدير مطار الغردقة .



حيث تفقد الوزير صالتي السفر والوصول بمبنى الركاب رقم (1) واطمئن على إجراءات التأمين، وانتظام التشغيل وانسيابية الحركة داخل المطار، وبخاصة أن مدينة الغردقة تشهد كثافة عالية في الحركة السياحية الوافدة بمناسبة موسم الأجازات الصيفية وتزامنًا مع وصول رحلات الطيران العارض لمناطق الجذب السياحى بجمهوريه مصر العربية.

كما تابع أخر المستجدات وأعمال التطوير بمبنى الركاب رقم (2)، التي تشمل رفع كفاءته، وزيادة قدرته الإ ستيعابية تمهيدًا لتشغيله خلال الفترة القادمة.

وفى نهاية الزيارة، توجه الوزير بالشكر لإدارة المطار، وجميع العاملين على الانتظام والالتزام في العمل، ودورهم المشرف في التطوير والارتقاء بمستوى الخدمة المقدمة للمسافرين، كما تقدم بالتحية لرجال الداخلية على اليقظة والاستعداد الكاملين، وتطبيق الإجراءات الأمنية على جميع المستويات .