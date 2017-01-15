انطلاق ورش عمل تدريب طلاب الثانوية الجدد على التابلت ببنها

أعلن أشرف محمود، مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالقليوبية، انطلاق أولى فعاليات ورش التدريب على التابلت لطلاب الصف الأول الثانوي الجدد بإدارة بنها التعليمية، تحت رعاية تحت رعاية الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية، وإشراف طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالمحافظة.

حيث عقدت أولى الورش اليوم بمدرسة الشموت الثانوية المشتركة، بعد تقسيم الطلاب على مجموعات، نظرًا لكثافة الأعداد المتقدمة للتدريب.

وأوضح مدير إدارة الموهوبين بالقليوبية أنه تم تخصيص 7 مدارس بإدارة بنها التعليمية لتنظيم العمل تباعًا، مشيرًا إلى أن المدارس التي ستستقبل ورش العمل هي الشيماء الثانوية، وأم المؤمنين، والثانوية بنين، والثانوية بنات، ومصطفى كامل الرسمية، وشبلنجة الثانوية، والرملة الثانوية، مؤكدًا أنه تقرر بدء ورش التدريب كمرحلة أولى في 6 يوليو القادم عقب امتحانات الثانوية العامة.

وأشار إلى أن ورش عمل تدريب طلاب الصف الأول الثانوي سوف يتم إطلاقها علي مستوى المديرية وفق الخطة الموضوعة، والتي بدأت في إدارتي العبور وطوخ وسيتم تعميمها بباقي الإدارات تباعًا، مضيفًا أن ورش العمل تتضمن كيفية التعامل مع بنك المعرفة، بجانب عرض الفيديوهات التوضيحية للتعامل مع التابلت المدرسي