تسليم عدد 17 عقد جديد لتقنين أراض مبان لواضعي اليد بمطروح

قام اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتسليم عدد 17 عقد جديد لتقنين أراض مبان لواضعي اليد بمركز مرسى مطروح ، وفقا للقانون 144 لسنة 2017، لأصحابها بعد التوقيع عليها تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتيسير على المواطنين وتقنين أوضاع واضعي اليد بمطروح ومراعاة البُعد الاجتماعي لهم . تحقيقا للاستقرار الاجتماعي والنفسي للأهالي،



وجه محافظ مطروح الشكر للمواطنين لاستجابتهم لمبادرة الدولة لاسترداد حق الشعب وسداد الرسوم المقررة لتقنين اوضاعهم بما يصب فى الصالح العام وتحقيق الاستقرار النفسي والاجتماعي لهم. . داعيا جميع المتقدمين لتقنين أوضاع أراضيهم، وفقا لقانون 144 لسنة 2017، بسرعة التوجه لإدارة الأملاك بمجالس المدن، لاستكمال إجراءات الملفات الخاصة بطلبات التقنين، بما يصب فى الصالح العام وتحقيق الاستقرار لهم، مع العمل على حل وتذليل كافة المعوقات وتقديم كافة التيسيرات لهم كما وجه محافظ مطروح الشكر لمنظومة العمل لتقنين الاراضى بالمحافظة على جهود هم فى التعاون مع المواطنين وتيسير الإجراءات من أجل تحقيق الاستقرار لهم مطالبًا ببذل المزيد من الجهد للاسراع تطبيق منظومة تقنين الأراضي طبقا للقانون 144 لسنة 2017 وبالتنسيق مع لجنة استرداد أراضي الدولة والجهات المعنية الأخرى مع العمل على حل وتذليل أية معوقات

وأشار اللواء خالد القشلان، رئيس جهاز حماية أملاك الدولة بمطروح، إلى إن إجمالي عدد العقود التي تم توقيعها حتى الآن 214 عقد تقنين، وجار مراجعة باقي الطلبات المقدمة، ومدى استيفاء الشروط وضوابط التقنين، تمهيداً لعرضها على المحافظ لتوقيعها وتسليمها لأصحابها

تم تسليم عقود التمليك بحضور المحاسب محمد ابو غنيمة السكرتير العام للمحافظة واللواء محمد أنيس السكرتير العام المساعد واللواء خالد القشلان مدير الاداراة العامة لحماية أملاك الدولة وجهاز التمليك وحمدى عبيد مدير عام الأملاك بالمحافظة



