محافظ الوادي الجديد يوجه بتوفير احتياجات مجمع التمور

تفقد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم، مجمع تمور المحافظة وذلك لمتابعة المرحلة الأخيرة لأعمال التطوير بالمجمع وهي تركيب المعدات والأجهزة الحديثة الممنوحة من جائزة خليفة للتمور بدولة الإمارات الشقيقة بعد تطويره ورفع كفاءته بقيمة 20 مليون جنيه، تمهيدًا لافتتاحه في يوليو القادم.

ووجه الزملوط بضرورة توفير ما يحتاجه المجمع من معدات وأجهزة إضافية، وذلك لاكتمال منظومة التطوير بالمجمع ليصبح مجمع نموذجي متطور لتصنيع وتعبئة التمور بالوادي الجديد، مؤكدًا أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية لتنمية وتطوير صناعة منتجات التمور بالمحافظة، وكذلك التوسع في زراعته بأنواع ذات عائد اقتصادي مرتفع.