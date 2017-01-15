محافظ الوادي الجديد يوافق على تخصيص أراضي لمشروعات خدمية

أنعقد صباح اليوم الثلاثاء 25 يونيو 2019 اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء محمد كمال مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة المساعد، والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

ووجه الزملوط خلال الاجتماع بتكليف رؤساء المدن بالتعاون مع الجهات المعنية بالمتابعة الشهرية للمشروعات الاستثمارية المقامة بالمحافظة، وذلك للوقوف على نسب التنفيذ والتعرف على الصعوبات التي تواجه الشركات المنفذة، وخاصة مشروعات زراعة النخيل وذلك للعمل على سرعه حلها.

ووجه أيضًا بسرعة الانتهاء من حصر كل الصوب الزراعية بالمحافظة وأنواع الزراعات ونسب التنفيذ، للتأكد من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الخضروات والفاكهة وتوفيره للمواطنين بأسعار مخفضة أقل من مثيلاتها بالأسواق.

وكلف الزملوط الوحدات المحلية وجميع القطاعات بالمحافظة بإعداد خطة لكل مركز وقطاع، تشمل الإنجازات والمشروعات المقرر افتتاحها بالعيد القومي للمحافظة، وذلك من خلال التنسيق والتعاون بين الجهات.

وتم خلال الاجتماع الموافقة علي تخصيص مساحة 3000م2 لإنشاء مكتبه مصر العامة بمدينة موط بالمجان، وتخصيص مساحة 700م2 لإنشاء فرع لأحد البنوك بمدينة موط بالداخلة، وكذلك تخصيص مساحة 1282.5م2 بالثمن لإقامة فرع لبنك إسلامي بمدينة الخارجة.

كما وافق المجلس على منح إحدى شركات الاستثمار الزراعي بنفس الضوابط والشروط ونفس التيسيرات المقدمة لإقامة مشروعات نخيل، بشرط الالتزام بزراعة النخيل فقط.



