جامعة الوادي الجديد تعلن القواعد الخاصة بالقبول في المدن الجامعية

أعلنت جامعة الوادي الجديد عن القواعد الخاصة بالتقديم الإلكتروني للمدن الجامعة؛ والذي سيبدأ في الأول من يوليو المقبل للطلاب القدامى ويستمر حتى نهاية الشهر ومن منتصف أغسطس المقبل حتى نهايته للطلاب الجدد بعد ظهور نتيجة تنسيق المرحلتين الأولى والثانية من الثانوية العامة.



وقال الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادي الجديد إنه جرى الإعلان عن كل الشروط والقواعد للقبول بالمدن الجامعية والتي تشمل محل الإقامة "يشترط أن يبعد أكثر من 30 كيلومترا" وتاريخ الميلاد والتقدير للطلاب القدامى، بجانب مراعاة الحالات المرضية عن طريق شهادة معتمدة من المراقبة الطبية، علاوة على إعلان البنود الخاصة بعدم قبول الطلاب القدامى أبرزها المنقول بمواد والراسبين والموقع عليهم جزاءات وطلاب الانتساب والمحولين من جامعات أخرى.

وأكد طنطاوي أنه سيجرى رفع كفاءة المدن الجامعية وتوفير مستلزمات جديدة لضمان توفير سبل الراحة للطلاب، وأن الفترة المقبلة ستشهد افتتاح عدد من المباني الجديدة بمنطقة الجامعة الجديدة بالكيلو 10 بطريق "الخارجة - أسيوط" بهدف توفير مباني مدينة جامعية تم استغلالها كمباني للكليات.