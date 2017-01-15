مبادرة ( أيامنا الحلوة ) تجوب مختلف الإدارات الصحية بأسوان

أشاد اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بجهود وزارة الصحة بقيادة الدكتورة هالة زايد وتعاونها المستمر والمتواصل مع المحافظة لتطوير المنظومة الصحية بمختلف المراكز والمدن ، بالإضافة إلى مساهمتها فى دعم الجهود التنفيذية المبذولة بالمحافظة لمواجهة كافة التحديات والقضايا التى تعوق مسيرة التنمية وعلى رأسها المشكلة السكانية وذلك من خلال تفعيل الدور الإجتماعى لمختلف الوحدات والمراكز الصحية وتكثيف حملات التوعية والتثقيف لتصل إلى أكبر عدد من الأهالى .



وفى سياق متصل أكد الدكتور أيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة باسوان بأنه فى إطار تنفيذ فعاليات مبادرة " أيامنا الحلوة " أطلقت مديرية الصحة مجموعة من القوافل الطبية على مستوى الإدارات الصحية بمراكز أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة والتى تهدف إلى التوعية بالقضية السكانية وأهمية تنظيم الأسرة وذلك فى الفترة من يوم 22 وحتى يوم 26 يوينو الجارى ، موضحاً بأن مبادرة " أيامنا الحلوة " ترتكز على محورين أولهما خدمى ويشمل إتاحة وتوفير الخدمات الطبية ووسائل تنظيم الأسرة فى المناطق البعيدة والنائية والأكثر إحتياجاً , أما المحور الثانى فهو توعوي يشمل تقديم ندوات ولقاءات تثقيف وتوعية بإستخدام الأساليب المناسبة لطبيعة وفكر الأهالى فى كل منطقة

و أشارإلى حرص مديرية الصحة على تنفيذ هذه المبادرة بين كافة مدن ومراكز المحافظة لتوسيع قاعدة المستفيدين وزيادة الوعى بأهمية تنظيم الأسرة بين جميع فئات المجتمع الأسوانى حيث تم تنظيم قوافل مماثلة على مستوى الإدارات الصحية بمناطق إدفو شرق وإدفو غرب ، بجانب مركز دراو والتى إستمرت على مدار أربعة أيام فى الفترة من يوم 15 وحتى 19 يونيو الجارى .



