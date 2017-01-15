محافظ الفيوم يوجه بتكثيف أعمال النظافة والالتزام بالمسائل الفنية للرصف

أصدر اللواء عصام سعد محافظ الفيوم توجيهاته لرئيس مركز ومدينة الفيوم ومدير الإدارة الهندسية ومسئول الرصف بمجلس المدينة بتكثيف أعمال النظافة وتطوير الميادين والالتزام بالمعايير والمقاييس الفية في عمليات الرصف التي تتم بطرق وشوارع مدينة الفيوم.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي عقد بحضور المهندس أيمن عزت رئيس مركز ومدينة الفيوم وعلاء رمضان نائب رئيس المدينة للنظافة والمهندسة نجاح حافظ مدير الإدارة الهندسية ومسئول الرصف بمجلس مدينة الفيوم.

وخلال الاجتماع شدد المحافظ على المتابعة المستمرة لكل أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات خلال ورديات العمل اليومية، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بنظافة الشوارع الجانبية ووضع صناديق القمامة في الأماكن المحددة لها وتطوير الميادين وصيانة الأرصفة.

كما وجه المحافظ مدير الإدارة الهندسية ومسئول الرصف بمتابعة ومراجعة جميع أعمال الرصف بمدينة الفيوم مع الالتزام بالمعايير والمواصفات الفنية عند الرصف، مشددًا على ضرورة الانتهاء من كل الخدمات والمرافق قبل تنفيذ أعمال الرصف بالشوارع الجانبية والطرق.

وأكد المحافظ خلال الاجتماع أنه تم إدراج عدد من الشوارع الرئيسية والجانبية بمدينة الفيوم بخطة الرصف الحالية، مشددًا على رفع كل الإشغالات من الشوارع وتكثيف حملات النظافة وإنارة الطرق والشوارع الجانبية لإظهار الشكل الحضاري والجمالي للمحافظة.