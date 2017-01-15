افتتاح معارض لتوفير الأدوات المدرسية بجميع أحياء القاهرة

تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عددا من معارض بيع الأدوات المدرسية والتي تقيمها المحافظة بالتعاون مع الغرفة التجارية بالقاهرة والمنتشرة بجميع أحياء العاصمة لتوفير مستلزمات الدراسة من أدوات مدرسية وكذلك أحذية وأزياء مدرسية ورياضية بأسعار مناسبة بتخفيضات كبرى عن مثيلاتها بالأسواق .



وأشار المحافظ الى أنه يوجد معرض على الأقل بكل حي وذلك لتوفير الأدوات المدرسية للطلاب بمناسبة استقبال العام الدراسي الجديد والتخفيف على كاهل المواطن البسيط بتوفير الأدوات المطلوبة بأسعار مناسبة وخدمات جيدة حيث تنافس كبار التجار والمستوردين بتوفيرها بأسعار التكلفة مباشرة بدون أي تحميل إرباح على أسعار المنتجات .

وخلال الجولة تفقد المحافظ المعارض المقامة بجوار سور الحديقة الدولية بمدينة نصر والمعرض المقام بالزاوية الحمراء بحديقة الزاوية ومعرض حديقة الترعة بالساحل .



