محافظ المنيا يتفقد الحالة العامة بعدد من الشوارع



تفقد اللواء قاسم حسين محافظ المنيا، الحالة العامة بعدد من الشوارع الرئيسية والفرعية بأحياء وسط وجنوب وغرب المدينة، وذلك عقب تنفيذ سلسلة من حملات الإزالة المكبرة لرفع الاشغالات والمخالفات، والتي نفذتها الوحدة المحلية لمدينة المنيا بالتعاون مع شرطة المرافق والجهات المعنية، بحضور محمد عبدالفتاح السكرتير العام للمحافظة، والعميد عادل جلال مدير إدارة المرور.

تابع المحافظ الحالة العامة بميدان عمر أفندي وشارع الحسيني ومحمد بدوي والزخرفية والحرية، حيث وجه المحافظ باستمرار أعمال رفع الاشغالات للقضاء على ظاهرة الباعة الجائلين والأكشاك العشوائية وفتح الطريق أمام المارة من المواطنين والسيارات للشوارع المؤدية من وإلى تلك المناطق.

كما وجه المحافظ بالاستمرار في نقل الباعة الجائلين للمناطق البديلة التي تم توفيرها ومراعاة الشكل الحضاري اللائق بالمدينة، مشددًا على ضرورة إزالة أي حالات إشغالات وتعدي لتحقيق سيولة مرورية بالمدينة والحد من الزحام والتكدس، وإعادة تخطيط وتنظيم منطقة سوق الحبشي بالإضافة لمنطقة شارع الحرية بجنوب المدينة.



