الاستفادة من مكلفات الخدمة العامة ببني سويف في مجال الخدمات التموينية

في إطار الاتفاق بين مديريتي " التضامن الاجتماعي، والتموين والتجارة الداخلية " يجري ـ حاليا ـ ببني سويف، توظيف عدد من مكلفات الخدمة العامة بالمركز المطور لخدمة المواطنين بمديرية التموين بمحافظة بني سويف.



عزه بسيوني، مديرة المركز المطور، ومديرة تموين بندر بني سويف، أشارت إلى أن المكلفات اللاتي أصبحن يقدٍّمنَ الخِدمات التموينيةِ، من إعادة إصدار البطاقاتِ، وقبول التظلمات، وحل المشكلات المتعلقة بالبطاقات التموينة بصورة عامة، أصبحنَ على درجةٍ عاليةٍ من الاحترافية والتميّزِ، بفضلِ البرامج التدريبية التي حصُلنَ عليها، قبل الالتحاق بالعمل.

أكدت الخريجاتُ من كليات جامعة بني سويف، والجامعة العماليةِ، رضاهُنَّ عن العملِ في مجالِ خِدمَة المواطنين، لافتاتٍ إلى الخبرة اللاتي اكتسبنها من خلال العملِ " الذي أضافَ لَهُنَّ الكثيرَ " مشيداتٍ بإدارة المركز التي لا تتوانى عن تقديمِ العَونِ لَهُنَّ.

فيما أشاد وصفي عبد الله، وكيل وزارة التموين بالتجرِبةِ التي أسهمت في حلِّ مُشكلةِ نقصِ العمالة الفنية المُدَرَّبةِ، مُثَمِّناٍ الجُهدَ المبذولَ من مُكلَّفاتِ الخِدمةِ العامةِ من أبناء بني سويف، والتعاون الفعال من قبل مديرية التضامن الاجتماعي " والذي أثمَر عن هذه التجربة الناجحة بكل المقاييس ".



