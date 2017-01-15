تحقيق 99 % من المستهدف الكلي لتوريد القمح ببني سويف

صرح المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، بأن أعمال توريد القمح متواصلة وتسير بانتظام، وأنه يتابع التسهيلات المقدمة عن طريق تقارير غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتي تتصل بالغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية، حيث بلغ إجمالي كميات الأقماح التي تم توريدها وفرزها بالشون والصوامع على مستوى المحافظة إلى 188 ألف طن بنسبة 99 % تقريبا من المستهدف الكلي المقرر توريدها هذا الموسم، وذلك منذ بداية موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى أمس السبت، بزيادة 4 آلاف طن عن إجمالي ما تم توريده في الموسم الماضي، والذي بلغ 184 ألف طن.

أشار المهندس عمر حسن، وكيل وزارة الزراعة ببني سويف، إلى أن الخطة التي وضعتها المديرية بالتعاون مع مديرية التموين، بإشارف من المحافظة، أسهمت في تذليل العقبات، وإحكام الرقابة والمتابعة، ومراعاة مصلحة المزارعين، وكذا البعد المكانى للمواقع التخزينية، والمساحات المنزرعة، ما أسهم في توفير الجو الملائم للتوريد.

من جهته أشار مصطفى راشد، مدير عام مديرية الزراعة، ورئيس لجنة توريد القمح، إلى انتظام أعمال التوريد بشكل بمواقع الاستلام والتوريد، والتي يتم العمل فيها بنظام الفترة الواحدة من الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء بدلا من الفترتين الذي كان متبعاً في شهر رمضان، لافتا إلى متابعة المحافظ بشكل يومي لأعمال التوريد وتوجيهاته للجنة برصد أية معوقات وحلها فورا، فضلا عن تشديده بضرورة حصول المزارعين على مستحقاتهم المالية دون تأخير، للخروج بموسم التوريد بالشكل المطلوب، ووفق الخطة التي أعدتها المحافظة.

يُذكر أن إجمالي المساحات المنزرعة بمحصول القمح بكافة مراكز المحافظة تقدر بـ 118 ألف و308 فدانا، بإنتاجية متوقعة تصل إلى 2 مليون و129 ألفا و544 أردب قمح بما يعادل 319 ألفا و431 طنا.



