محافظ قنا يشهد صلح القودة بين عائلتى آل عامر وآل الراوي بنجع حمادي

شهد عبد الحميد الهجان ، محافظ قنا، واللواء مجدي القاضي ، مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا ، والأستاذ الدكتور يوسف الغرباوي ،رئيس جامعة جنوب الوادي، جلسة صلح القودة بين عائلتى آل عامر و آل الراوي بقرية حمره دوم بمدينة نجع حمادى ، وذلك بحضور اللواء حسام السعدى مساعد مدير أمن قنا واللواء محمد ضبش مدير إدارة البحث الجنائى بالمديرية واللواء احمد عبدالنظير نائب مدير أمن قنا لقطاع الشمال وعدد من قيادات الدينية والأمنية والتنفيذية والعمد والمشايخ وأهالى العائلتين والقرى المجاورة .

بدأ الهجان كلمته بتقديم التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية ولجميع الحضور بمناسبة حلول العام الهجري الجديد مؤكداً حرصه على حضور كافة المصالحات التى تتم على أرض المحافظة إيماناً بأن الأمن والسلام الاجتماعي هما أساس تحقيق التنمية المستدامة وهما السبيل لتوفير حياة كريمة للمواطنين مقدمًا شكره لأبناء العائلتين لنبذهم الخلافات واتباعهم لتعاليم الدين الإسلامي السمحة ولأعضاء لجنة المصالحات وإئتلاف " الشباب والقيادات لإنهاء الخصومات الثأرية " ولكل من شارك فى إنجاح هذا الصلح وفى ختام كلمته وعد محافظ قنا أهالى القرية بالعمل على تحسين مستوى الخدمات بقرية حمره دوم والقرى المحيطه بها من خلال الخطط الإستثمارية المستقبلية للمحافظة

فيما أشار الدكتور يوسف الغرباوى إلى ضرورة اتباع الطرق الشرعية التي كفلها القانون في حل الخلافات مؤكداً على أهمية دور كبار العائلات في القرى والمدن في إنهاء أي خلافات في مهدها داعيا جميع العائلات بالتحلي بالصبر والتسامح وسعة الصدر مؤكداً على دور جامعة جنوب الوادي في عقد العديد من اللقاءات والندوات لتوعية الطلاب بخطورة مشكلات الثأر وأن يكون لهم دور داخل مجتمعاتهم بنشر ثقافة التسامح ونبذ العنف وقدم الشكر للجنة المصالحات ومحافظ قنا ومدير الأمن على جهودهم في إنهاء الخصومات بمحافظة قنا ليعم الأمن والسلام ومن ثم تحقيق التقدم في المجتمع .

ومن جانبه أكد اللواء مجدى القاضي أن مديرية أمن قنا تولى اهتماما كبيرًا لملف الخصومات الثأرية وتعمل وفق خطة متكاملة بالتعاون مع المحافظة وأعضاء لجنة المصالحات والقيادات الشعبية لإنهاء كافة الخلافات للوصول نحو قنا خالية من الخصومات الثأرية لافتا إلى أن هذا الصلح هو أول صلح يتم انعقاده فى العام الهجرى الجديد معربًا عن أمله فى إنهاء المزيد من الخصومات الثأرية خلال هذا العام المبارك .







