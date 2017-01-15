ارتياح وبهجة " بين طلاب الثانوية العامة بالأقصر عقب امتحان الاقتصاد





سادت حالة من الارتياح والبهجة بين طلاب وطالبات الثانوية العامة بالأقصر، عقب أداء امتحان الاقتصاد، اليوم الإثنين، وسط أجواء هادئة دون أي مشكلات بحسب ما أكده العديد من الطلاب بمختلف اللجان، ووسط تجمع أولياء أمور الطلاب للأطمئنان على أبنائهم.



حيث أكدت حبيبة عمر، طالبة بمدرسة ثانوية في الأقصر أن امتحان مادة الاقتصاد جاء في مستوى الطالب المتوسط، معربة عن سعادتها بالامتحان، ووافقها الرأي عدد من الطالبات، بذات المدرسة، اللاتي أكدن أن الامتحان كان مباشر والوقت كان مناسبا، وأن هناك حالة من الارتياح بسبب مستوى الامتحان .

هذا وقد شهدت لجان امتحانات الثانوية العامة بالأقصر، اليوم الإثنين، تشديدات أمنية مكثفة، حيث تم إقامة كردون أمني أمام جميع اللجان ونشر دوريات متحركة وثابتة، بالإضافة إلى تمركز عدد من سيارات الإسعاف أمام كل لجنة.



