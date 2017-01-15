محافظ الوادي الجديد يكلف بحصر آبار الخارجة لتركيب أجهزة تحكم جديدة

التقى صباح اليوم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد وفد وزارة الري والموارد المائية الذي يزور المحافظة لتحديد الإمكانيات المائية بالخزان الجوفي بكل منطقة بالمحافظة، وذلك لإمكانية إقامة المشروعات الاستثمارية المختلفة، مستعرضًا أهم المقومات والإمكانيات التي تمتلكها المحافظة لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وبخاصة في المجال الزراعي .

قام المحافظ يرافقه وفد وزارة الري بتدشين بئر 24 الخارجة ري زراعي، والذي يعد باكورة الآبار، التي تعمل بنظام التحكم عن بعد من خلال جهاز مجمع البيانات، وهو ما دعمت به وزارة الري المحافظة، حيث يعمل على تشغيل وإيقاف البئر، وحساب كمية تصريف المياه الخاصة بالطلمبة، وتحديد الكميات المطلوبة، والغلق الأتوماتيكي للتحكم في التصرف الزائد للمياه.

وكلّف المسئولين بحصر عدد الآبار بمركز الخارجة لتحديد عدد أجهزة مجمع البيانات المطلوبة وتركيبها على مراحل قبل نهاية يوليو القادم، وذلك لتعميم الفكرة بباقي الآبار بمراكز المحافظة .







