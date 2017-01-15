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1505 طالب وطالبة يستكملون ماراثون الثانوية العامة بالاقتصاد والاحصاء

1505 طالب وطالبة يستكملون ماراثون الثانوية العامة بالاقتصاد والاحصاء

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استقبلت لجان محافظة الوادي الجديد، صباح اليوم الاثنين، 1505 طالبة وطالبة في 10 لجنة امتحانية على مستوى مراكز محافظة الوادي الجديد الخمسة لأداء امتحانات الثانوية العامة في مادتي الاقتصاد والإحصاء. 

وكثفت قوات الشرطة من  تواجدها في محيط اللجان الامتحانية ، بمراكز المحافظة الخمسة وسط تواجد كبير لأولياء أمور الطلبة في محيط اللجان 

كما انتشرت سيارات الإسعاف والإطفاء في  محيط لجان الثانوية العامة بمراكز المحافظة الخمسة. 

وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت عن تجهيز 10 لجان امتحانية، في 5 مراكز وإدارات تعليمية على مستوى المحافظة، لاستقبال 1505 طالب وطالبة لهم حق أداء امتحانات الشهادة الثانوية العامة، وتجيزها بمراوح ومبردات مياه لأداء الامتحان في سهولة ويسر في ظل ارتفاع حرارة المناخ بالمحافظة.



 


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