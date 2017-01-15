محافظ الفيوم يناقش مع وفد مجلس الوزراء عدد من المشروعات

عقد اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، اجتماعًا مع لجنة متابعة المشروعات بمجلس الوزراء برئاسة اللواء هشام السوداني، حيث تم بحث الموقف التنفيذي لبعض مشروعات الإسكان والكهرباء والصحة والأبنية التعليمية والصرف الصحي بالمحافظة، بحضور اللواء عبد القادر النوري سكرتير عام للمحافظة، والمهندس محمد الباهي وكيل وزارة الإسكان بالفيوم، والدكتورة أمال هاشم وكيل وزارة الصحة، وعدد من القادة التنفيذيين بالمحافظة.



خلال اللقاء تم مناقشة الموقف التنفيذي لمشروعات الإسكان الاجتماعي بشدموه مركز إطسا، الذي يتكون من 288 وحدة سكنية، ومساكن دمشقين التي تشمل 960 وحدة سكنية، و150 بيتًا ريفيًا بإطسا، وما تم إنجازه من أعمال لتلك المشروعات ونسب توصيل المرافق والطرق الداخلية لهذه المشروعات، وكذلك مناقشة ما أنجز من أعمال بقطاع الصحة الذي يتضمن مستشفى الفيوم العام الجديدة، وما تم من أعمال بالوحدة الصحية بقصر الباسل حيث تم إنجاز 96% من الأعمال واستلام الجزء الإداري للوحدة، ومناقشة ما تم تنفيذه من الأعمال بمبني إدارة سنورس التعليمية حيث تم إنجاز أكثر من 80% من الأعمال الإنشائية على أن يتم استلام المبني نهاية عام 2019.

وفي قطاع الكهرباء تم البدء في إنشاء محطة محولات جديدة بكيمان فارس مدينة الفيوم بقدرة 66/11 ك.ف بقدرة 2*40 ميجا فولت أمبير، كما تم الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمحطة الفيوم الجديدة وتم إطلاق التيار الكهربائي بها، كما تم عرض الموقف التنفيذي لمجمع الصناعات الصغيرة والمتوسطة الجاري تنفيذها بمدينة الفيوم الجديدة على مساحة 51 فدانًا، على أن يتم التنفيذ خلال مدة 12 شهرًا ويحتوي المشروع على عدد 11 هنجر أستيل بإجمالي عدد 116 وحدة.

وخلال اللقاء أكد محافظ الفيوم أن المحافظة تعمل جاهدة على إنجاز تلك المشروعات التي تخدم المواطن وتذليل كل المشكلات، موجهًا بضرورة الانتهاء من جميع المرافق قبل رصف الطرق، وسرعة رصف طريق "الفيوم ــ دمو" بعد الانتهاء من توصيل شبكة الصرف الصحي، وطريق ربط مساكن دمشقين بالفيوم الجديدة.