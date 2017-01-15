الإعداد لعقد الاختبارات الإلكترونية الموحدة بجامعة الفيوم

برئاسة الأستاذ الدكتورأشرف عبد الحفيظ رحيل ، القائم بأعمال رئيس جامعة الفيوم، تم عقد الاجتماع التحضيري لإجراء الاختبارات الإلكترونية الموحدة للقطاع الصحي على مستوى الجامعات المصرية والخاص بكلية التمريض بهدف اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة نحو توفير البنية التحتية لعقد تلك الاختبارات بنجاح .

جاء ذلك بحضور أ.د طلال عبد الرحيم عميد الكلية والدكتور مسعود إسماعيل المدير التنفيذى للمعلومات والدكتور رانيا أبو السعود مدير البنية التحتية لشبكة المعلومات بالجامعة وأيمن حلبة أمين عام الجامعة ونجلاء عبد المقصود المدير الإداري لمركز المعلومات.

من جانبه صرح أ.د . أشرف عبد الحفيظ أن الاجتماع يأتي تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى للجامعات بالبدء فى تطبيق الاختبارات الإلكترونية الموحدة على القطاع الصحى بكلية التمريض بجامعة الفيوم خلال الأسبوع الثانى والثالث من شهر يوليو الجارى ويبلغ عدد طلابها 100 طالب وطالبة.