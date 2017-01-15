بالصور...محافظ أسيوط يشهد التدريبات الميدانية على إدارة مخاطر السيول

شهد اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط، اليوم الاثنين، البروفة النهائية تمهيدًا للتدريب الميداني على (خطة إدارة مخاطر السيول والأمطار الغزيرة بالمحافظة) وذلك بقرية اسكندرية التحرير

التابعة لمركز أسيوط.

استمع المحافظ لشرح عن مراحل التدريب العملي بداية من اصطفاف المعدات ومراحل إنقاذ المواطنين، والسيطرة على تداعيات الأزمة، والتي سيجري تنفيذها في الفترة من 3 إلى 5 سبتمبر 2019 بالتعاون مع إدارة الكوارث والأزمات بمجلس الوزراء للتدريب على مواجهة الأزمات والكوارث والحد من مخاطرهم.

كما تفقد مراحل التدريب العملي ابتداء من الاصطفاف وعرض المعدات المشاركة في التدريب فضلًا عن تفقد الأماكن التي سيجرى تنفيذ سيناريو إدارة الأزمة بها.

استمع المحافظ لشرح من السكرتير المساعد لمراحل البروفة النهائية لمخيم الإيواء للأسر المضارة من الأزمة والذي تم إقامته بالحديقة الدولية ببني غالب وتابع مراحل وخطوات استقبال المواطنين وإقامة الخيم المختلفة الخاصة بالخدمات المختلفة والتي تم تجهيزها بالتنسيق مع كل من التضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، والصحة، والتربية والتعليم، والتموين، والطب البيطري، وغيرها من جميع الاحتياجات اللازمة للأسر المضارة من الكوارث.

شدد المحافظ على تلافي جميع الملاحظات تمهيدًا للتدريب الميداني الذي سيجري تنفيذه على أرض الواقع بمنطقة إسكندرية التحرير بمشاركة الجهات التنفيذية.







