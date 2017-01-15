محافظ الجيزة يوجه بإزالة 75 مخالفة بناء وتعدي على أراضي الدولة يومياً

وجه اللواء أحمد راشد ،محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتنفيذ 75 قرار إزالة يومي للتعديات على الأراضى أملاك الدولة سواء كانت أراضى زراعية أو مبانى والتى لم يتقدم واضعو اليد عليها لتقنين أوضاعهم حتى الآن بالإضافة إلى إزالة مخالفات البناء التي لم يتقدم أصحابها فى التصالح بشأنها وفقًا للقانون .

وشدد راشد على ،عرض تقرير يومي بالحالات التي تم إزالتها بكل حي ومركز ومدينة على أن يتم الالتزام بمخطط الإزالات اليومي الذي تم تحديده دون تقصير موجهاً بوضع ملف إزالة مخالفات البناء التي لم يتم التصالح عليها وأراضي أملاك الدولة التى لم يتم تقنينها بند عمل يومى على رأس أولويات العمل بكل وحدة محلية .

لافتاً أن أحد أهم نقاط تقييم أداء كل رئيس حي ومركز فى المرحلة المقبلة هو إزالة المخالفات والتعديات والإشغالات ورفع مستوى النظافة والتجميل والالتزام بالجدول الزمني المحدد لطلاء العقارات .

جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ مع رؤساء الأحياء والمراكز لتحديد خطط العمل فى المرحلة المقبلة حيث وجه المحافظ خلال اللقاء بضرورة تعظيم الموارد الذاتية وتحقيق عوائد اقتصادية للمشروعات والأعمال التي يتم تنفيذها لتعود فى النفع بالنهاية على الحي أو المركز حيث سيتم إنفاقها فى مشروعات خدمية وبنية تحتيه ترفع من مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

ووجه المحافظ بتعظيم الاستفادة المادية من العقارات والأصول الحكومية المؤجرة بنطاق المحافظة وتغيير القيمة الإيجارية بالعقود حسب القيمة السوقية الحالية للمنشأة مؤكداًعلى توفير كل الإمكانيات المتاحة للوحدات المحلية لتقديم خدمات أفضل للمواطنين .

ومن جانب أخر أكد راشد ارتفاع معدلات تقدم المواطنين للتصالح فى مخالفات البناء مشدداً على تقديم كافة التسهيلات اللازمة للمواطنين لإنهاءإاجراءات التصالح فى المخلفات لتلاشي إزالة المخالفه أو العقار الذي لم يتم التصالح عليه .



