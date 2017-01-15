فوزمشروعين لجامعة جنوب الوادي ضمن المشروعات الممولة من الاتحاد الأوربي

أعلن الدكتور يوسف الغرباوي ،رئيس جامعة جنوب الوادي ، فوز الجامعة بمشروعين من المشروعات الممولة من الاتحاد الاوربي وذلك في إطار برنامج (إيراسموس بلس ) في إطار سعي الجامعة المستمر نحو تعزيز العلاقات مع المجتمع الدولي وإقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات الدولية .

وأضاف رئيس الجامعة أن المشروع الأول هو إنشاء دبلومة مهنية متخصصة في عيادة النبات لخريجي كليات العلوم و الزراعة بالشراكة مع جامعات من دول بلغاريا وإيطاليا و المجر وجامعات جنوب الوادي وعين شمس والإسكندرية وسوهاج لافتاً أن الجامعات الأوربية المشاركة في المشروع ستقوم بالمشاركة في إعداد المقررات الدراسية والذي يبدأ في أكتوبر 2019 ولمدة 3 سنوات .

وأضاف الدكتور محمود سيد عبد الصادق منسق مشروعات الاتحاد الاوربي بالجامعة أن المشروع الثاني هو تدويل الجامعات في دول حوض البحر الأبيض المتوسط والذي يعتمد على إنشاء برامج تدريب في الجودة والتخطيط الاستراتيجي و التصنيف الدولي والنشر العلمي والبرامج التي تساعد على تدويل الجامعات المشاركة في المشروع .

جدير بالذكر أن المشروع يشهد مشاركة عدد من الجامعات العربية من دول مصر والمغرب وتونس والأردن ولبنان و جامعات أوربية من سلوفينيا وفرنسا وإيطاليا .



