محافظ أسيوط يزور مسشتفى ديروط للاطمئنان على حالة المصابين بالتسمم

زار اللواء جمال نورالدين محافظ أسيوط مستشفى ديروط المركزي للاطمئنان على حالة المصابين بتسمم إثر تناولهم طعام فاسد (ترمس) في أحد الأفراح بقرية نزلة سرقنا التابعة لمركز ديروط .. رافقه خلال الجولة اللواء علاء عبدالجابر رئيس مركز ومدينة ديروط وكان في استقبالهم الدكتور رمضان محمد أحمد مدير المسستشفى والدكتور راضي محمود عمر مدير الإدارة الصحية بديروط والدكتور محمد المصطفى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة وفريق من الطب الوقائي.



كان محافظ أسيوط قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات المحافظة يفيد ورود بلاغ بوصول 198 حالة تسمم لمستشفى ديروط المركزي من قرية السرقنا بمركز ديروط يعانون من الاجهاد ومغص وإسهال إثر تناولهم وجبة فاسدة في أحد الأفراح من بينهم طفلة متوفية عمرها 3 سنوات وتم الكشف على باقي الحالات وتلقيهم الاسعافات الأولية.

وعلى الفور انتقل المحافظ إلى المستشفى لتفقد حالة المصابين والاطمئنان على تقديم كافة الرعاية الصحية لهم مؤكدا أنه تم رفع حالة الطوارئ بالمستشفى والتأهب التام لاستقبال أية حالات أخرى مصدرًا توجيهاته بمعرفة المتسبب واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ذلك الأمر مشيرا إلى أن المحافظة لن تدخر جهدًا في الوقوف بجوار أبنائها وتقديم المساعدات الطبية المتاحة والممكنة لحين استقرار حالة المصابين الصحية.

وأوضح والدكتور محمد المصطفى مدير إدارة الطوارئ بمديرية الصحة أنه تم أخذ عينات من المصابين والطعام وإرسالها للمعامل لتحليلها لافتًا إلى أنه تم متابعة جميع الحالات واعطائهم الأدوية والعلاج اللازم حتى تماثلوا للشفاء وبعد الملاحظة والمتابعة تم خروج 167 حالة وما زالت 31 حالة تحت المتابعة والرعاية للتأكد من سلامتهم.