الغرفة التجارية بالوادي الجديد تنظم معرض "أهلًا مدارس"

نظمت الشعب المتخصصة في الغرف التجارية بالوادي الجديد معرض "أهلا مدارس"، والذي يبدأ من اليوم السبت الموافق 7سبتمبروحتى 25 سبتمبر الجاري والمقرر إقامته بمنطقة البساتين.



وقال المهندس خالد حامد نائب رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، خلال اجتماعه مع التجار وأعضاء مجلس الإدارة، إن معارض أهلًا مدارس تأتى في إطار حرص الغرف التجارية على المشاركة المجتمعية تخفيفًا عن كاهل المواطنين، مؤكدًا أن البيع خلال المعارض التي تستمر على مدى أسبوعين أو تزيد على حسب متطلبات المواطنين.

وأضاف أن الغرفة تتحمل كامل تكاليف إقامة المعارض دون أي أعباء مالية على التجار المشاركين بالمعارض المقامة، لافتًا إلى أن الغرفة ستقيم المعارض في مراكز المحافظة الخمس.

وأوضح أحد التجار المسجلين في غرفة التجارية، أن معارض أهلًا مدارس لن تكون مخصصة فقط لبيع الكشاكيل والأقلام ومستلزمات المدرسة بمعناها الظاهري لكنها ستكون متنوعة حيث تشمل المستلزمات المكتبية والملابس المدرسية والمصنوعات الجلدية المتنوعة.

وأشار إلى أن التخفيضات في المعارض ستكون متنوعة وتختلف من شركة إلى أخرى ومن قطاع إلى آخر، فقطاع المستلزمات المكتبية ستصل فيه التخفيضات إلى 25 % وقد تنخفض على بعض المنتجات في المعرض.



