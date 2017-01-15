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انقطاع المياه غدًا عن بعض مناطق الفيوم

انقطاع المياه غدًا عن بعض مناطق الفيوم

تاريخ النشر

أعلنت شركة مياه الشرب و الصرف الصحي قي الفيوم عن انقطاع المياه غدًا الأحد عن قرى "سيلا وتوابعها وزاوية الكرادسة وتوابعها وهوارة عدلان ودمو البلد ومساكن دمو واللاهون" لمدة 12 ساعة اعتبارًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً من نفس اليوم؛ وذلك للقيام بأعمال صيانه على خط مياه 350 مم زهر وخط 300  اسبستوس، بالإضافة إلى إصلاح محبس قطر 450 بولي.

وتهيب الشركة بالمواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات في المناطق المذكورة تدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.


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