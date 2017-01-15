ثقافة المنيا تناقش "دور الأدب في أعراس البادية البهيجة"

برعاية الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة، برئاسة هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، بإقليم وسط الصعيد الثقافي، برئاسة خالد إسماعيل، حيث أقام نادي أدب وشعراء البادية بالمنيا أولى فعالياته الثقافية، بأمسية أدبية وشعرية بعنوان "دور الأدب في أعراس البادية البهيجة".



وشارك في الأمسية الشعرية، العديد من شعراء البادية، مثل، الشاعر فتحي أبو قشقش، وبنت البادية الدكتورة أحلام أبو نواره، والشاعر طه علي سالم، والشاعر على النجاري الحسوني، وأدار الأمسية الشاعر أبو الفتوح البرعصى، بجانب مشاركة العديد من مشايخ وشباب البادية ممن لديهم موهبة الشعر أو روايته، وقدموا رؤية جوهرية حول الشعر في أعراس البادية.



