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رئيس مدينة سفاجا تستقبل سفينة سياحية على متنها ٢٢٤١ سائح

رئيس مدينة سفاجا تستقبل سفينة سياحية على متنها ٢٢٤١ سائح

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استقبلت  هدى المغربي رئيس مدينة سفاجا ويرافقها اللواء ياسر عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية لميناء سفاجا والقيادات الأمنية صباح اليوم المركب السياحيNoRwEGIANjADE  ) وعليها (2241) راكب من جنسيات مختلفه لتفقد المعالم السياحية والأثرية  بالمنطقة  حيث  تعد هذه  المركب من أكبر عشرة سفن سياحية في العالم ثم قامت بجولة  تفقدية داخل ميناء  لصالة  الركاب السفر والوصول  وجميع  مرافق الميناء  

ثم توجهت هدى المغربي رئيس المدينة  لزيارة  القاعده البحريه  بسفاجا  بقياده  اللواء  طارق عدلي  قائد القاعدة البحرية  مقدماً لها درع  القاعدة إهداء ً من القاعدة البحرية لمدينة سفاجا


 


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