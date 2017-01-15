محافظ مطروح يفتتح مركز حضانات مستشفى أطفال مطروح

افتتح اللواء مجدى الغرابلي محافظ مطروح، اليوم الأربعاء مركز حضانات الأطفال المبتسرين بمستشفى أطفال مطروح بعد إضافة 10 حضانات جديدة و5 أجهزة تنفس صناعي، لتضاف إلى عدد أجهزة حضانات المستشفى ليصبح عددها 45 حضانة.



ووجه المحافظ مطروح مديرية الإسكان بسرعة عمل التجهيزات الفنية لإعادة استغلال الحضانات التي تم استبدالها بحضانات جديدة.

وأوضح الدكتور مبروك سالم مدير مستشفى الأطفال بمطروح، أن الحضانات الجديدة مجهزة على أعلى مستوى مع إضافة 5 أجهزة تنفس صناعي جديدة والتنسيق بشأن صيانتها مع الشركات المتخصصة.

بينما قدم اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح الشكر لصندوق تحيا مصر والشركة المساهمة في دعم مستشفى الأطفال بحضانات جديدة، مع استمرار التواصل لدعم أهالي مطروح في قطاع الصحة، والتنسيق لدعم مستشفيات مطروح الأخرى خاصة مستشفى الحمام بحضانات جديدة مع الكثافة السكانية هناك.

كما وجه محافظ مطروح الشكر لفريق العمل بالمستشفى، مع العمل على الحفاظ عليها.

رافق المحافظ خلال افتتاح مركز الحضانات كلًا من النائب سليمان فضل العميري، واللواء محمد أنيس السكرتير المساعد، والدكتور عبد الحميد روتان القائم بأعمال مدير مديرية الصحة، واللواء وليد المعداوي رئيس مدينة مرسى مطروح والعميد أحمد على وكيل وزارة الإسكان، والعمدة حمدي الدربالي رئيس مجلس عمد ومشايخ مطروح، وأحمد خيري ممثل صندوق تحيا مصر.