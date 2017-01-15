تطوير مركز البيانات ورفع كفاءة شبكة الإنترنت بجامعة الفيوم

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عقد الدكتور محمد عيسى ،القائم بأعمال رئيس الجامعة ،والدكتور خالد عطالله نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب اجتماعا بحضورمدير مركز المعلومات بالجامعة دكتور مسعود إسماعيل والدكتورة رانيا أبو السعود المدير التنفيذي لوحدة الشبكات بالجامعة.
ناقش الإجتماع وضع خطة لتطوير الشبكات ،والعمل علي تزويد سرعة الإنترنت وكذلك تطوير مركز البيانات بمبنى إدارة المشروعات.
كما تناول الاجتماع وضع خطة مستقبلية لرفع كفاءة الشبكة ،وربط مباني الجامعة بالفايبر
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