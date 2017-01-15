محافظ المنوفية يشدد على رفع معدلات تنفيذ الخطة الاستثمارية.

شدد اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، على رؤساء الوحدات المحلية ومديري مديريات الخدمات بعرض موقف الخطة الاستثمارية ومعوقات التنفيذ لدراستها لاتخاذ اللازم، وكذا نسب التنفيذ التي تمت على أرض الواقع بمختلف قطاعات المحافظة، مؤكدًا ضرورة التنسيق بين مديريات الخدمات والوحدات المحلية بشأن سرعة إنجاز المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظة حفاظًا على الإنفاق العام على المشروعات التي تخدم المواطنين.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسته في الجلسة رقم (1) لدور الانعقاد 29 لسنة 2020، بحضور اللواء علاء رشاد السكرتير العام، واللواء علاء يوسف السكرتير العام المساعد، والمستشار القانوني ومدير إدارة الحماية المدنية بالمحافظة، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ورئيس شركة كهرباء المنوفية، ورئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي ورئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وعدد من مديري إدارات الديوان بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

حيث تم التصديق على محضر الجلسة السابق، وكلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة السكرتير العام المساعد لمراجعة كل الحملات الميكانيكية على مستوى المحافظة من حيث الحالة الفنية للمعدات وكذا الصيانة اللازمة للمعدات المعطلة لضمان تأدية المهام، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك الوقود، مشددًا على عدم جمع أي مبالغ مالية لهذا الشأن من المواطنين ورجال الأعمال وفى حالة الاحتياج يتم العرض عليه شخصيًا لاتخاذ اللازم.

كما طالب المحافظ رؤساء الوحدات المحلية بعمل حصر كامل لجميع حالات التعديات الحديثة على الأراضي الزراعية والتي لم يتقدم أصحابها بطلبات بشأن التصالح في مخالفات البناء، وكذا حالات التعدي على أراضي أملاك الدولة والتي لم يتم تقنينها حتى الآن، مشدًا على أنه سيتم عمل حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية حيال المخالفين.

وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات بسرعة الرد على كل تأشيراته خلال 72 ساعة من تاريخه، وكذا متابعة رفع نواتج تطهير الترع والمصارف بنطا ق المحافظة.



