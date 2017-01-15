محافظ القاهرة يوجه بإنشاء محطة نقل عام بكفر العلو بحي حلوان

عقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة اجتماعًا بنواب برلمان المنطقة الجنوبية بحضور نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية اللواء أحمد فؤاد والسكرتير العام اللواء محمد حنفي.

وكلف عبدالعال رئيس حي المعادي بتوصيل الغاز لعزبة جلال بالمعادي ومنح تصريح الحفر فورًا لخدمة سكان المنطقة؛ وذلك لتخفيف العبء عن كاهل الأسر بالمنطقة بتيسير دخول الغاز إلى المنازل بناء على خطة الدولة بنشر توصيل الغاز إلى المنازل لتقديم خدمة جيدة تليق بالمواطنين، موجهًا رئيس الحي بتطوير المنطقة ورفع كفاءتها واستكمال الخدمات اللازمة لها.

كما وجه المحافظ رئيس حي دار السلام بالتنسيق مع أملاك المحافظة والتخطيط العمراني بسرعة دراسة توفير أرض لإنشاء مجمع مدارس بنطاق حي دار السلام لتخفيف الكثافة بالفصول الدراسية.

وأصدر المحافظ تعليماته لإدارة المرور بتكثيف أعمال المرور في المنطقة الجنوبية، وخاصة بأحياء دار السلام ومصر القديمة والتصدي للمواقف العشوائية وإلزام السائقين بالوقوف بالأماكن المخصصة لهم وتكليف لجنة مرورية تضم المرور وجهاز هندسة المرور والتخطيط وحى مصر القديمة بالدراسة المرورية لشوارع الكنيسة الإنجيلية ومدخل الروضة وعمل التعديلات المرورية ووضع الإشارات المرورية حال الاحتياج.

وكلف عبدالعال مدير مديرية الطرق بالبدء في أعمال تطوير شارع زهراء المعادي الذي يربط بين شارع الخمسين والأوتوستراد؛ والذي يخدم المناطق السكانية المجاورة، كما كلفه بالبدء بإعداد دراسة إنشاء كوبري علوي عند مجمع مدارس الدكتور محمد على محجوب لخدمة سكان المنطقة نظرًا لوجود كثافة سكانية بالمنطقة.

كما كلف رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام بإنشاء محطة نقل عام بكفر العلو بحي حلوان وعمل تسيير خطوط جديدة تربط بين حلوان وضواحيها وقلب وإطراف العاصمة لخدمة سكان المنطقة.