فتح باب التقديم على الأراضي الزراعية بالوادي الجديد

أعلنت الوحدة المحلية لقرية المعصرة بمركز الداخلة محافظة الوادي الجديد، عن توزيع أراضي زراعية للشباب بالظهير الزراعي للقرية، وذلك لخلق فرص عمل لهم وتشغيلهم.



وأضافت أنه على الراغبين في الحصول الأراضي المزمع توزيعها التقدم بطلب باسم رئيس الوحدة المحلية لقرية المعصرة، مرفق به جميع المستندات المطلوبه إلى لجنة تلقي الطلبات بمقرالوحدة، والتي تبدأ من اليوم الثلاثاء الموافق 11/6/2019 وحتى الخميس الموافق 27/6/2019.

يذكر أن رئاسة مركز الداخلة قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الظهير الزراعي في 11 قرية من إجمالي 18 قرية، منها: (القصر، والجديدة، والقلمون، وغرب الموهوب، والموشية، والبرابخبمراكز بلاط، وأسمنت، والراشدة، بواقع 200 فدان لكل شركة مساهمة، لتوزيعها على الشباب ليكون نصيب كل شاب من 3 إلى 4 أفدنة لزراعتها، والتي تعد بمثابة فرصة عمل حقيقية لهم.