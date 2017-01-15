جامعة المنيا تُنظم  دورة " الاكسيل المحاسبي لموظيفيها

صرح الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا أنه في ضوء توجيهات الدولة نحو تحقيق استراتيجية التحول الرقمي في شتي المجالات، نظم مركز تكنولوجيا المعلومات بالجامعة دورات تدريبية في الاكسيل المحاسبي لموظفي الجامعة بالإدارات والوحدات والكليات، والوحدات ذات الطابع الخاص؛ لتطوير أدائهم، ورفع كفائتهم في العمليات الحسابية، وتقليل اعتمادهم على المعاملات الورقية، لافتًا إلى أن الدورات مجانية وتشمل التدريب والاختبارات والشهادات، كما تتضمن عددًا من الموضوعات حول اليومية الأمريكية وربطه مع دفتر الأستاذ العام، وميزان المراجعة، واستخراج التقارير المالي "قائمة الدخل" والميزانية".



ومن جانبه أوضح الدكتور عصام الدين فرحات المدير التنفيذي للمعلومات بالجامعة، أن الدورات تنظم أسبوعيًا من الساعة التاسعة صباحًا وحتي الثانية عشر ظهرًا، وتستغرق الدورة الواحدة خمسة أيام متتالية، ويعقب التدريب تقييم المهام التي نفذها المتدربون، مؤكدًا أن المركز حقق خلال هذا العام انفرادًا في تقديم دورات تطبيقية نوعية ذات طابع خاص ومفيدة لموظفي الجامعة وهي في السكرتارية الإلكترونية و الأكسل المحاسبي وذلك تلبية لاحتياجاتهم ورغباتهم.

ومن جانبه أشار الدكتور مصطفى خليل مدير مركز التدريب بالجامعة أن الدورات التدريبية لاقت إقبالاً كبيراً من العاملين بالجامعة، وقامت بتلبية احتياجاتهم وتطلعاتهم نحو تطوير أداء العمل المحاسبي بالجامعة.