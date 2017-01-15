سوهاج: تنظم ورشة عمل للتحصيل الإلكترونى لممثلى المصالح الحكومية

نظمت محافظة سوهاج، ورشة عمل اليوم الأربعاء، تحت عنون "وسائل التحصيل الإلكتروني والمعالجات المحاسبية المرتبطة بها" بالتعاون مع مديرية المالية بسوهاج، وذلك بقاعة المجلس الشعبي المحلي بالمحافظة.



شهد الورشة الدكتور بسام عزام السكرتير العام المساعد للمحافظة، والمعنية بتدريب مسئولي إدارات الحسابات بالوحدات المحلية، والهيئات والمصالح الحكومية بنطاق المحافظة، على عملية التحصيل الإلكتروني، والتي بدأت بالفعل منذ مايو الماضي.

وأشار السكرتير العام المساعد إلى أن قرار وزارة المالية ينص على تحصيل المستحقات الحكومية بأي وسيلة من وسائل الدفع الالكتروني من خلال منظومة الدفع والتحصيل الالكتروني لما يزيد عن مبلغ 500 جنيها، يعد آلية من آليات وزارة المالية لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي.

ومن جانبه استعرض مصطفي محمود وكيل وزارة المالية بسوهاج، الإيجابيات والسلبيات التي تواجه عملية التحصيل الإلكتروني مع المعنيين بالجهات الإدارية للوقوف على وضع الحلول المثلى عن طريق وزارة المالية للمشاركة مع شركة efinance المنفذة لمشروع التحصيل الإلكتروني، مشيراً إلى أن الفئة المستهدفة تشمل مديري الحسابات، والمحصلين، ومسئولي الدفع والتحصيل الإلكتروني، ومراجعي النقدية.

حضر الورشة على هاشم مدير إدارة الحسابات بديوان عام المحافظة، ومديري الإدارات الحسابية بالوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، ومديريات الخدمات، وجامعة سوهاج.