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وكيل تعليم الفيوم يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

وكيل تعليم الفيوم يتابع سير العمل بمركز توزيع أسئلة الثانوية العامة

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تفقد محمد عبدالله وكيل وزارة تعليم الفيوم، اليوم، مركز توزيع أسئلة امتحانات الثانوية العامة الرئيسي بالمحافظة، بحضور حسن محمد حسن مدير شئون الطلبة والامتحانات بالمديرية، وأعضاء المركز واللجنة الثلاثية للوقوف على الإجراءات التي تمت اتخاذها لتأمين صناديق الأسئلة.

كما اطمأن على تنفيذ الإجراءات الوقائية اللازمة بمركز التوزيع في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد عبدالله أن ذلك يتم بالتنسيق مع الجهات الأمنية والقوات المسلحة لتأمين خطوط سير السيارات المسئولة عن تسليم الأسئلة إلى اللجان الامتحانية ذهابًا، والعودة بأوراق إجابات الطلاب خلال أيام الامتحانات وفقًا للجدول الوزاري المعلن .


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