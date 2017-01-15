مذكرة تفاهم بين طب بنها وطب "ووهان الصينية"

وقعت كلية طب بنها وكلية طب جامعة ووهان الصينية مذكرة تفاهم لتبادل الطلاب وأعضاء هيئة التدريس للتدريب الإكلينيكي بالمستشفيات الجامعية وتبادل الساعات الدراسية.



قام بتوقيع مذكرة التفاهم عن جامعة بنها الدكتور مصطفى القاضي عميد كلية الطب ونائب رئيس جامعة ووهان للعلاقات الدولية البروفيسور ”لي فيه” ونائب رئيس الجامعة للعلوم الطبية البروفسيور ”تشيزو تانغ” وعميد كلية العلوم الطبية بجامعة ووهان البروفيسور ”يوشيويه”، بحضور الدكتور حازم عليوة عضو مكتب العلاقات الدولية بجامعة بنها.

وأوضح الدكتور ناصر الجيزاوي المشرف على العلاقات الدولية بجامعة بنها أنه على هامش توقيع الاتفاقية قام عميد طب بنها بزيارة المستشفيات الجامعية لجامعة ووهان الصينية وكلية التمريض ومعامل التدريب الافتراضي والتدريب على مواجهة الكوارث والحروب الكيميائية وبنك زراعة الأعضاء ووحدة الطوارئ ومستشفى مقاطعة هوباي والتي تصنف بالترتيب الرابع في مجال زراعة القلب.

مضيًا أنه خلال الزيارة وجه الدكتور مصطفى القاضي الدعوة لجامعة ووهان الصينية للاشتراك في تنظيم المؤتمر الدولي بكلية طب بنها نوفمبر القادم.

من جانبه أكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار رؤية واستراتيجية الجامعة للانفتاح على العالم وتكوين شراكات وتعاون دولي مع أفضل الجامعات حول العالم، بهدف دعم بناء قدرات الطلاب والباحثين وهيئة التدريس بالجامعة، مما ينعكس على جودة المخرجات الأكاديمية والبحثية.

كان رئيس جامعة بنها قد تلقى خطابًا رسميًا من رئيس جامعة ووهان الصينية لدعوته لزيارة الجامعة الصينية لبحث توقيع عدد من اتفاقيات التعاون وتبادل أعضاء هيئة التدريس والطلاب في مجالات الطب والهندسة، وكذلك بحث إنشاء درجات علمية مشتركة بين الجانبين.

يذكر أن جامعة ووهان الصينية تُعد من أفضل 5 جامعات على مستوى الصين ومن أفضل 200 جامعة على مستوى العالم.



