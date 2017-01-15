التمهيد لتحسين الميكنة الزراعية المستدامة بخمس جمعيات بالفيوم

عقد برئاسة الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم اللقاء التمهيدى لمشروع تحسين نظام الميكنة الزراعية المستدامة في خمس جمعيات زراعية بمحافظة الفيوم ضمن مشروع تحسين نظم الميكنة الزراعية المستدامة المنظم من قبل وزارة الزراعة من خلال مركز البحوث الزراعية ومعهد بحوث الهندسة الزراعية وقطاع الزراعة الآلية والإدارة المركزية للتعاون والإدارة المركزية للإرشاد الزراعي.



حيث أكد الدكتور عادل الأشقر، رئيس قطاع الزراعة الآلية بوزارة الزراعة، أن محطة الزراعة الآلية فى إطسا بمحافظة الفيوم تعد من أفضل محطات الفيوم، حيث يوجد بها ورشة متوسطة لإصلاح الجرارات التابعه للمنطقة، وكذلك تخدم نحو 50 جمعيه زراعية مساحتها 97 ألف فدان وأشار إلى أن أعطال الجرارات الخاصة بالمشروع سيتم إصلاحها بالورشة

من جهته قال الدكتور عصام واصف المنسق الوطني لمشروع تحسين نظم الميكنة الزراعية المستدامة بالفيوم، إن الهدف الرئيسي من المشروع هو خدمة المزارع الصغير عن طريق توفير المعدات الزراعية المناسبة لاحتياجاته وبأسعار معقوله لزيادة الإنتاجية وتقليل التكاليف، لافتًا إلى أنه يتم تنفيذ المشروع فى بعض محطات قطاع الزراعة الآلية و5 جمعيات زراعية بالفيوم وأضاف أن تكلفة تحسين الميكنة الزراعية خمسة مليون جنيه قيمة المعدات التى سيتم توزيعها على كل جمعية



