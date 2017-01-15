محافظ البحر الأحمر يرتدى زى عمال النظافة ويشاركهم تجميل منطقة الملاحة

شارك اللواء دكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر ، اليوم الاربعاء ، بحملة نظافة وتجميل بمنطقة الملاحة ، وذلك عقب تطوير جزء كبير من المنطقة وإظهار الوجه الحضاري للمناطق القديمة بالغردقة ، والتى تعد من أقدم المناطق بالمدينة وتحمل فى طياتها روح وأصالة أهالى المدينة ، استكمالا لتطويرها بالكامل وتقديم ما تم تطويره الأهالى بأفضل صورة.



قام المحافظ بالمشاركة فى أعمال النظافة لإعطاء مثل وقدوة للاهالى فى بذل الجهد لنظافة البيئة التى يسكن بها ، وان العمل لا ينقص من صاحبة شئ ، انما الايادى العاملة يحبها الله ورسوله ، شاركه الشيخ جمال عواد مدير أوقاف البحر الأحمر ، الانبا ايلاريون اسقف ايبارشية البحر الأحمر للاقباط الأرثوذكس، وعدد من أهالى المنطقة.

استمع محافظ البحر الأحمر، إلى أهالي منطقة الملاحة حول تطوير المنطقة ، ورصف الشوارع ، وتركيب الانترلوك ، وزراعة النخيل ، بالإضافة إلى مناقشة عدد من مقترحات المواطنين.

هذا وكلف المحافظ، بمضاعفة صناديق القمامة للحفاظ على مستوى النظافة، مناشدًا الأهالي بوضع القمامة بالصناديق المخصصة لها، وتجنب وضع أي مخلفات خارج هذه الصناديق ، للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، مع رفع المخلفات يوميًا للحفاظ على النظافة والمظهر الحضاري للمنطقة.